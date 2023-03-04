В окупованому Криму жінка слухала пісню про Чорнобаївку (відео)

В окупованому Криму жінка слухала пісню про Чорнобаївку. Місцеві жителі вимагають покарати її. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Відео, на якому чутно пісню про легендарну Чорнобаївку у мережу виклали російські телеграм-канали. Вони повідомляють, що місцева бізнес-леді слухала трек із закликами до ліквідації російських окупантів у своїй автівці.

В окупованому Криму жінка слухала пісню про Чорнобаївку

На відео з паркінгу видно, що жінка вийшла із салону і стояла під звуки треку «Чорнобаївка» українського гурту «ДІТИ Фрістайла». Росіяни називають пісню «націоналістичною», а саму жінку – «дамочкою з поганим музичним смаком».

До того ж у мережі користувачі заявляють, що формально це публічне виконання забороненої пісні та дискредитація ЗС РФ. Люди закликають правоохоронні органи розібратися в ситуації та покарати жінку.

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