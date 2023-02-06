Їх розшукує поліція: у київському метро пара слухала пісню про «Побєду» (відео)

У київському метро пара слухала російську пісню про «Побєду». Тепер чоловіка та жінку розшукує поліція, передає НСН.

На станції метро «Поштова площа» пасажири помітили пару, яка дивно поводилася. Чоловік та жінка увімкнули на повний звук мобільного телефону радянську пісню – «Дєнь Побєди» у виконані Льва Лещенка.

Жінка ще й приспівувала та намагалась підтанцювати. Їх поведінка обурила деяких пасажирів та користувачів соціальних мереж. Люди говорять, що чоловік та жінка провокували людей, але до них ніхто так і не підійшов.

«Ми шукаємо цих людей. Перевіряємо записи камер відеоспостереження «Безпечне місто». На дії цих людей ніхто з пасажирів не скаржився офіційно. Але тим не менше, ми їх розшукуємо, аби встановити їх особистості та дізнатись, чим вони займаються», повідомили в поліції Київського метрополітену.

У київському метро пара слухала пісню про «Побєду»: відео

Правоохоронці розповідають, що жінка на відео була явно напідпитку, а заходити на станції метро в нетверезому стані заборонено. В поліції додають, що слухання музики в метро не заборонено, зокрема і радянських пісень – офіційно на них немає табу. Але особи з відео все одно будуть встановлені.