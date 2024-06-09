9 червня у Луцьку чоловік випадково підірвав гранату у відділенні Нової пошти. Персонал не постраждав.

Про це пишуть у телеграм-каналі «12 канал», передає Nikopolnews.

«Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці – у відділенні Нової пошти на Соборності», йдеться у повідомленні.

Чоловік випадково висмикнув чеку і граната вибухнула.

У Луцьку чоловік випадково підірвав гранату

Персонал нової пошти не постраждав. Чоловіку, який випадково підірвав гранату надали медичну допомогу. Його життю нічого не загрожує.

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