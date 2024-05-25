Гігієнічні набори у Луцьку роздаватимуть родинам з дітьми, які належать до певних категорій. Розповідаємо подробиці.
Благодійну допомогу надає Карітас-Спес Луцьк, і зараз відкрито реєстрацію на її отримання.
Реєстрація на отримання наборів дитячої гігієни передбачається для дітей віком від 0-2 років та 3-6 років. Набір засобів дитячої гігієни сформований відповідно до вікових потреб дітей зазначеного віку 0-2 роки та 3-6 років.
Гігієнічні набори у Луцьку для родин з дітьми: хто і як може отримати
До участі в реєстрації розглядаються наступні категорії:
- Діти ВПО;
- Діти з інвалідністю та вадами розвитку;
- Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Зареєструватися можна ТУТ.
У разі підтвердження на отримання допомоги соціальні працівники проінформують вас за вказаним вами номером телефону.
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