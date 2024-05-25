Гігієнічні набори у Луцьку роздаватимуть родинам з дітьми, які належать до певних категорій. Розповідаємо подробиці.

Благодійну допомогу надає Карітас-Спес Луцьк, і зараз відкрито реєстрацію на її отримання.

Реєстрація на отримання наборів дитячої гігієни передбачається для дітей віком від 0-2 років та 3-6 років. Набір засобів дитячої гігієни сформований відповідно до вікових потреб дітей зазначеного віку 0-2 роки та 3-6 років.

Гігієнічні набори у Луцьку для родин з дітьми: хто і як може отримати

До участі в реєстрації розглядаються наступні категорії:

Діти ВПО;

Діти з інвалідністю та вадами розвитку;

Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Зареєструватися можна ТУТ.

У разі підтвердження на отримання допомоги соціальні працівники проінформують вас за вказаним вами номером телефону.

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