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Тег:
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Збирає на квадрокоптер для тата: у Луцьку 8-річна дівчинка продає півонії за донати

Автор -
Журналіст
у Луцьку 8 річна дівчинка продає півонії за донати

У Луцьку 8-річна Уляна Воляник продає півонії за донати. Вона збирає кошти на квадрокоптер для тата.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

Продавати квіти 8-ми річна Уляна не соромиться, адже таким чином вона збирає на квадрокоптер для свого тата. Він у неї військовий.

«Мені чесно, мені не соромно. Я не знаю, як це сказати. Мені кльово, що я допомагаю. Сталої ціни на квіти немає — це ж донат», говорить дівчинка.

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Мама дівчинки розповідає, що ідея продавати півонії за донати виникла спонтанно. Квіти дівчинці безкоштовно дає подруга родини.

«Діти за нормальних обставин мали б ці квіти кудись нести на останній дзвоник вчителям. Оскільки, ми живемо в ненормальних обставинах, то вони потребують нестандартних рішень. І дуже добре, що такі маленькі діти їх вміють знаходити», говорить Тетяна, яка дає квіти дівчинці.

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А Уляна намалювала плакат, на якому повідомила, що збирає на квадрокоптер для військових. За два дні їй вдалося назбирати 6 тисяч гривень. А загалом потрібно 50 тисяч гривень.

Мама дівчинки зазначила, що ці гроші їм вдалося накопичити, проте поки збір буде тривати, адже дрони на фронті потрібні завжди

У Луцьку 8-річна дівчинка продає півонії за донати

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