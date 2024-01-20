У Києві перейменували ще 5 бібліотек: список

У Києві перейменували ще 5 бібліотек. Їх назви через те, що назви яких були пов’язані з ідеологічними постатями Росії

Про це пише сайт Київради, передає НСН

18 січня міська рада проголосувала за перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів.