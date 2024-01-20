У Києві перейменували ще 5 бібліотек. Їх назви через те, що назви яких були пов’язані з ідеологічними постатями Росії
Про це пише сайт Київради, передає НСН
18 січня міська рада проголосувала за перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів.
У Києві перейменували ще 5 бібліотек: список
- бібліотека імені Костянтина Симонова – “Бібліотека на Воскресенці”;
- бібліотека імені Володимира Маяковського – “Бібліотека на Русанівці”;
- бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;
- бібліотека імені В. Дубініна для дітей – “Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей”;
- бібліотека імені М. Чернишевського – “Бібліотека на Дегтярівській”.
«Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутись всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті. Культурна кремлівська пропаганда десятиліттями намагалась знецінити нашу історію, наших людей, і зараз місто працює над тим, щоб відновити справедливість. У тому числі київські бібліотеки мають носити імена визначних українців», сказала депутатка Вікторія Муха
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