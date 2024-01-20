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У Києві перейменували ще 5 бібліотек: список

Журналіст
У Києві перейменували ще 5 бібліотек

У Києві перейменували ще 5 бібліотек. Їх назви через те, що назви яких були пов’язані з ідеологічними постатями Росії

Про це пише сайт Київради, передає НСН

18 січня міська рада проголосувала за перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів.

У Києві перейменували ще 5 бібліотек: список

  • бібліотека імені Костянтина Симонова – “Бібліотека на Воскресенці”;
  • бібліотека імені Володимира Маяковського – “Бібліотека на Русанівці”;
  • бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;
  • бібліотека імені В. Дубініна для дітей – “Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей”;
  • бібліотека імені М. Чернишевського – “Бібліотека на Дегтярівській”.

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«Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутись всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті. Культурна кремлівська пропаганда десятиліттями намагалась знецінити нашу історію, наших людей, і зараз місто працює над тим, щоб відновити справедливість. У тому числі київські бібліотеки мають носити імена визначних українців», сказала депутатка  Вікторія Муха

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