У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового у церкві. До храму приїхала поліція, яка стала на бік священників і затримали військового, передає НСН.

Відео скандалу опублікував депутат облради Віктор Бурлик. Інцидент стався після того, як військовий запитав:

«Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?».

У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового у церкві: відео

Потім священники накинулися на військового. На відео чути, як деякі парафіяни церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів.

Як розповів депутат, на відео військовий Артур Ананьєв, з початку повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Інцидент із побитим військовим у Хмельницькому прокоментували у поліції.

Стверджується, що 26-річний військовослужбовець під час молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу «Євангеліє», перший влаштував словесний конфлікт зі священиком, який читав молитовну літургію. Наразі вирішується питання щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП.

За фактом побиття військовослужбовця, зафіксованого на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 ст. 296 КК України – ‘Хуліганство’.

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