У Берліні українці стають жертвами нападів частіше за інших

У Берліні українці стають жертвами злочинів частіше, ніж інші етнічні групи.

Про це пише німецьке видання T-Online з посиланням на відповідь поліції на депутатське звернення, передає НСН.

Як пояснили в «Альянсі українських організацій» Німеччини, запит у поліцію щодо нападів на українців в Берліні на їхнє прохання зробила депутатка берлінського парламенту Катрін Вален від партії «Союз 90/Зелені».

З отриманої відповіді стало відомо, що в період з 24 лютого 2022 року по березень 2023 року в столиці Німеччини було зареєстровано 3250 злочинів проти українців. Серед нападів з тілесними ушкодженнями – постраждалих українців в 2,5 рази більше, ніж представників інших груп.

Згідно зі звітом, більшість злочинів проти українців скоїли в історичних районах німецької столиці — Мітте (640) та Шарлоттенбург-Вільмерсдорф (484).

Найчастіше це були крадіжки (1294), тілесні ушкодження (704), шахрайство (301), погрози (234) та образи (117).

Поліція встановила підозрюваних чи ймовірних зловмисників у близько 1200 зареєстрованих злочинах. Найчастіше це стосувалося тілесних ушкоджень (575), погроз (187) та образ (86).

Водночас не уточнюється, чи враховані в загальній статистиці самі німці, або мова йде тільки про етнічні меншини. Також правоохоронці не надали інформацію, чи були ці напади політично вмотивовані та пов’язані з російсько-українською війною.

Берлінський депутат Василі Франко вважає ненависть за національною ознакою можливим поясненням такої кількості злочинів проти українців.

Видання T-Online нагадали, як у метро троє російськомовних чоловіків напали на двох українок або як шестеро чоловіків побили українця на Фрідріх-штрасе. Також журналісти наводять ще один випадок, коли двоє російськомовних до втрати свідомості побили біженця з Херсона.

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