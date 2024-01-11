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У трудовому рабстві тримали 50 людей: у Дніпрі затримали групу осіб

Журналіст
У Дніпрі затримали групу осіб

У Дніпрі затримали групу осіб, які тримали у трудовому рабстві 50 людей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора, передає НСН

Четверо чоловіків організували схему вербування і утримання у трудовому рабстві людей на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах.

Учасники затриманої групи вербували ВПО на вокзалах та осіб без постійного місця проживання.

«Шляхом обману запрошували їх до так званого «реабілітаційного центру», який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах», йдеться у повідомленні.

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Але якщо завербовані люди намагалися самостійно залишити місце утримання, то на них здійснювали  психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено. А також вилучено чорнові записи, телефони й автомобілі.

Затриманим повідомили про підозру за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу  України).

У Дніпрі затримали групу осіб: фото

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