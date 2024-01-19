У Дніпрі побили актора Чернігівського драмтеатру: подробиці інциденту та коментар поліції

17 січня у Дніпрі побили актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка. Останній був на гастролях в обласному центрі.

Про це йдеться на сайті «Суспільне культура», передає НСН.

Інцидент стався, коли Микола Лемешко вивантажував костюми з автобуса. В той самий час до нього підійшов директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук і у грубій формі попросив відігнати автобус.

«Просто якийсь чоловік під’їхав під час розвантаження. Почав керувати. Спочатку попросив: «Ты можеш отъехать на два метра вперёд автобусом, чтобы я мог проехать?» Кажу: «Я тут ні до чого йдіть до водія». На що він наїхав на мене: «Найди мне его, быстро». На що я йому відповів: «Зараз, розбігся», розповів Микола Лемешко

Після цього чоловік відкинув вішаки, які були біля автобуса, та пригрозив у нецензурній формі, щоб актор «стулив свого рота». А потім вдарив актора по обличчю. За словами Миколи Лемешка, на цьому бійка і не закінчилася. Але до Костянтина Пінчука підійшов ще один чоловік. В цей час біля автобусу знаходилися учасники трупи, які і зупинили чоловіків.

У Дніпрі побили актора Чернігівського драмтеатру

На місце інциденту Микола Лемешко викликав поліцію.

«Викликали слідчу групу, яка приїхала через пів години. Написали заяви й вже під час завершення процедури під’їхав білий автомобіль, з якого почалися погрози: «Вы отсюда не уедете». І ще погрожували, що прострілять коліна другому свідку. Скоріше за все це хтось із прибічників, ми не з’ясували хто це», розповів актор.

Потім актор пішов у найближчий травмпункт. Там його оглянули та зафіксували гематому на лівому оці.

Цей інцидент прокоментував і директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:

«Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп», сказав він

Тим часом за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.