Погода в Україні: дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця – Укргідрометцентр

В Україні 16 січня очікується місцями невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на дорогах ожеледиця, у центральних, Харківській та Запорізькій областях прогнозується ожеледь, налипання мокрого снігу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Погода в Україні: дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

«У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території місцями невеликий сніг, температура 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу», – йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах сніжитиме, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві та області у вівторок місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу; на Київщині вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

17 січня

Згідно з прогнозом, 17 січня невеликий сніг очікується лише в Карпатах, а вдень і на Закарпатті. Температура вночі у південній частині, східних областях та на Закарпатті 4-9° морозу, на решті території 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у північних, північно-східних областях 4-9° морозу, у південних областях та на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла (в Криму 1-6° тепла). Вітер західний, південно-західний (вдень у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

18 січня

18 січня в західних областях прогнозуються дощі (вночі з мокрим снігом), в Карпатах і на Закарпатті значні опади, у північних та центральних областях вночі сніг, вдень дощ, на решті території країни вночі без опадів, вдень помірні, у південній частині місцями невеликі дощі, у східних та північно-східних областях з мокрим снігом.

Вночі в західній частині, вдень на сході та північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура у південній частині та західних областях вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла (в Криму до 11° тепла); на сході та північному сході країни вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с.

На дорогах очікується ожеледиця

У Києві та області 17 січня без опадів, вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с; 18 січня вночі пройде сніг, вдень – дощ, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці 17 січня температура вночі 10-12° морозу, вдень 5-7° морозу, 18 січня вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла; на Київщині 17 січня температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу, 18 січня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця.

19 січня

Синоптики прогнозують 19 січня в Україні, вдень крім більшості південних областей, мокрий сніг, подекуди з дощем (вночі на заході країни сніг). Температура у південній частині вночі (вдень і на сході країни) 1-6° тепла, вдень 6-12°; на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у західних областях вночі 1-6° морозу.

20 січня

У східних, вночі й в південних областях очікується мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів; температура вночі та вдень 2-8° морозу; у південних та східних областях від 3° морозу до 3° тепла.

У столичному регіоні 19 січня пройде мокрий сніг; 20 січня без опадів. У Києві температура вночі та вдень 19 січня близько 0°, 20 січня 3-5° морозу; по області температура вночі та вдень 19 січня від 3° морозу до 2° тепла; 20 січня 2-7° морозу.

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