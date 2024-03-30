У Білій Церкві стався вибух в житловому будинку (фото, відео)

30 березня у Білій Церкві стався вибух в будинку. Врятували дитину і знайшли тіло жінки.

Про це повідомили у ДСНС, передає НСН.

Близько 15: 00 пролунав вибух у квартирі в Грузинському провулку. Займання перекинулось з третього поверху на п’ятий.

Вибух стався на третьому поверсі. Він пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах. Зараз йде розбір завалів та пошуки людей. Попередньо, врятували дитину та знайшли тіло жінки.

Тим часом рятувальники продовжують виводити людей з верхніх поверхів. На місці події працюють 33 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.

Попередньо стався вибух невстановленого предмета. На місці працюють медики і поліцейські

У Білій Церкві стався вибух в будинку: фото

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