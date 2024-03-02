У Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи окупантів (відео)

У Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів. Про це пишуть російські ЗМІ

За неофіційною версією ЗМІ, на російській електропідстанції здетонувала вибухівка. Про це повыдомляэ НСН.

Вибух пролунав приблизно опівночі 1 березня, біля пункту управління електропідстанції «Калінінська» на вулиці Шефській.

За даними Mash, ця електропідстанція живить три оборонні підприємства: МЗіК, «Турбомоторний» та «Уралмаш».

За неофіційною версією ЗМІ, вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, який, імовірно, здетонував за таймером. За офіційними повідомленнями, вибух нібито був пов’язаний із неполадками на Калінінській підстанції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

«Саму станцію обгороджено бетонним парканом, а вхід до неї – через контрольно-пропускний пункт. Зараз силовики з’ясовують, хто приніс саморобний вибуховий пристрій на територію», – пише Mash

Зазначається, що заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

У Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи

Як відомо, в ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Раніше, у ніч проти 1 березня Білгородську та Нижньогородську області РФ атакували дрони.

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