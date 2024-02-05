Осиротіли 23 дитини: на Рівненщині у ДТП загинули багатодітні батьки з двох сімей

2 лютого на Рівненщині у ДТП загинули багатодітні батьки з двох сімей. Осиротіли 23 дитини.

Про це пише сайт «Обозреватель», передає НСН

В одну мить сиротами стали 13 неповнолітніх дітей. Їх батьки були віруючими і їхали на службу. Мікроавтобус Mersedec Benz Vito зіткнувся з вантажівкою DAF. Удар був дуже сильний. Передня частина буса перетворилася на груду металу.

Внаслідок ДТП загинули 50-річний Леонід та 47-річна Людмила Тихончуки із села Вітковичі, а також 43-річна Ірина та 44-річний Володимир Боднаруки із села Богуші Березнівської громади Рівненської області. За кермом автомобіля був Леонід Тихончук.

На Рівненщині у ДТП загинули багатодітні батьки з двох сімей

Два подружжя їхали до сусіднього району, на збори християн євангельської віри. З ними була ще одна знайома.

За словами очевидців, Mersedec виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Точну причину смертельної ДТП встановить слідство.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей. Винному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а також вилучення водійського посвідчення на строк до 3-х років.