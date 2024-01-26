Вчительку, яка втопила двох маленьких синів на Рівненщині, визнали неосудною

На Рівненщині завершили розслідування резонансної справи, яка сколихнула всю Україну. Нагадаємо, в селі Сопачів влітку минулого року мати втопила двох маленьких синів у кар’єрі. Хлопчикам було 6 і 7 років. Малюки мали разом йти до першого класу у вересні….

Про завершення слідства і скерування справи до суду повідомили сьогодні у поліції, передає НСН.

Жінку визнали неосудною.

Слідчі Вараського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб. Матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 42-річної жительки села Сопачів, затверджене Вараською окружною прокуратурою, скеровані на розгляд суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 серпня торік 42-річна жінка разом із синами шести та семи років пішла до місцевого кар’єру купатися.

Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду, та утримувала, поки він не перестав подавати ознак життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев’яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє.

Смерть обох дітей настала внаслідок механічної асфіксії (утоплення).

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 КК України, слідчі повідомили жінці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили ряд експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої підозрювана визнана неосудною.

За результатами тривалої та кропіткої роботи слідчих, зібраної доказової бази слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування до 42-річної підозрюваної примусового заходу медичного характеру у вигляді поміщення її у спеціалізований заклад з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом.

Нагадаємо, раніше про цю трагедію писали, що загиблих братиків поховали 24 серпня. Зокрема сюжет готувало Суспільне.

Після трагедії жінка не приховувала своєї причетності до смерті дітей.

Жителька села Сопачів Оксана Федіна розповідалала: односелиця зізналась їй, що вкинула у воду двох своїх синів. Хлопців взявся рятувати їхній батько, йому допомагав староста села Сергій Бойко.

Кажу: Віта, що ти наробила? А вона каже: «Оксана, якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так — спочатку я їх вбила. А потім потопила», — пригадувала події 23 серпня Оксана Федіна

Староста села Сопачів Сергій Бойко розповів, що батько дістав з води і надавав першу медичну допомогу одному з хлопчиків. А матір сиділа на березі і посміхалася.

Ми її просили: скажи, де друге? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі. Ми десь 1,5 години качали цю дитину, але не врятували, на жаль. Десь через дві години Олег, знайомий мій, пірнув і дістав тіло другої дитини, – розповідав моторошні подробиці староста села

6-річний Михайло та 7-річний Даниїл минулої осені мали йти до першого класу у Сопачівський ліцей. Там до грудня 2022 року їхня мати працювала вчителькою англійської мови. Після шести років декретної відпустки вона повернулася до роботи, проте часто брала лікарняні.

Медична книжка була завірена, була печатка «допущено до роботи», все. Без медкнижки ми б не могли її допустити до праці. Я не лікар і не знаю… Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що не може працювати, що у неї немає сили, з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власним бажанням, – розповідав директор ліцею…

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