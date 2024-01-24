На Рівненщині під час лікування зубів померла жінка. Подробиці розповіли у поліції.

«19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка», йдеться у поліції.

Попередньо відомо, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. Їх пацієнтка померла.

На Рівненщині під час лікування зубів померла жінка

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначено декілька експертиз. Зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жінки.