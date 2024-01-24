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Cуспільство

Викликає параліч та судоми: на Київщині у консервах виявили інфекцію

Журналіст
на Київщині у консервах виявили інфекцію

На Київщині у консервах виявили інфекцію, яка викликає параліч та судоми. Цей харчовий продукт вже знято з реалізації.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби столиці, передає НСН

У  відомстві розповіли про випадок ботулізму, ймовірно пов’язаний із вживанням рибних консервів.

«До Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві надійшов лист Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області про реєстрацію у мешканця Фастівського району Київської області випадку ботулізму, можливо пов’язаного із вживанням консерви рибної «Тунець у власному соку». За словами потерпілого, консерву було придбано в торгівельній мережі Києва», йдеться у повідомленні.

На Київщині у консервах виявили інфекцію

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Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження, забруднених клостридіями фруктів і овочів; неправильно консервованих продуктів; через ковбаси, шинку, копчену рибу. У виникненні ботулізму не останню роль відіграють консервовані в домашніх умовах гриби.

Симптоми ботулізму можуть спостерігатись від кількох годин до кількох днів після впливу бактерій, які є збудниками ботулізму, або їх токсинів. Спочатку відмічаються такі клінічні прояви, як нудота, блювота, шлункові спазми, судоми діарея або закреп. Потім виникає параліч, який поширюється по тілу від голови до ніг.

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