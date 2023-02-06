Кидав сніжки у машину: на Полтавщині чоловік вивіз хлопчика в ліс та побив

На Полтавщині чоловік вивіз хлопчика в ліс та побив його. Напередодні дитина кидала сніжки в машину агресивного громадянина, передає НСН.

3 лютого в місті Горішні Плавні жінка звернулася до поліції, бо невідомий вивіз її неповнолітнього сина у ліс на автомобілі та завдав йому тілесних ушкоджень.

За попередньою версією, діти кидали сніжки у машину, не реагували на зауваження водія та поводилися некоректно. Це розлютило 48-річного чоловіка, який в результаті вивіз одного з хлопців до лісу та побив його.

У Горішніх плавнях чоловік вивіз хлопчика в ліс та побив

Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження. Його транспортний засіб теж вилучили. Дитина наразі перебуває в лікарні, де медики надають їй допомогу та встановлюють ступінь важкості тілесних ушкоджень.

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