Хліб із «сюрпризом»: у Києві чоловік знайшов мертву мишу в купленому батоні

У Києві чоловік знайшов мертву мишу в купленому батоні. Цей інцидент стався в одному з супермаркетів «АТБ». Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.

На фото, яке було розміщено в соціальних мережах, можна побачити, як покупець тримає упаковку із хлібом, а під плівкою притулилася мертва миша.

Це викликає жах та неприємні відчуття. Хто міг подумати, що такий подарунок може бути упакований разом з хлібом?

Невідомо, як таке сталося та як відреагували продавці магазину на цю неприємну ситуацію. Але одне точно – покупцеві зовсім не було смішно отримати такий “додаток” до свого хліба.

«Купуєш хліб, а там подарунок», йдеться у повідомленні.

У Києві чоловік знайшов мертву мишу в купленому

Головне управління Держпродспоживслужби відреагувало на інцидент з батоном, в якому знайшли мишу.

4 березня Головне управлінням Держпродспоживслужби в Києві розпочало проведення позапланового інспектування АТБ на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про те, що при купівлі хлібу в упаковці, покупцем виявлено мишу.

«Факти та питання, що стали предметом проведення позапланового заходу, встановлюються. Про результати повідомимо згодом», йдеться у повідомленні.

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