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Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»

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Журналіст
Апеляційний суд поновивв Ірину Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»

29 травня апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки». Також їй виплатять 123 927 гривень.

Повідомляє «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

В Апеляційному суді адвокат Ірини Фаріон попросив скасувати рішення першої інстанції. А також виплатити їй кошти за вимушений прогул і витрати на судові позови.

Водночас представник Львівської політехніки наголосив, що рішення суду першої інстанції є законним. Натомість Апеляційний суд частково задовольнив скаргу Фаріон. Він ухвалив нове рішення, скасувавши постанову суду від 7 лютого.

До того ж апеляційний суд пропонував сторонам укласти мирову угоду, але Фаріон не погодилася на неї.

Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки

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Нагадаємо, черговий скандал з Іриною Фаріон виник після того, як вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військових ЗСУ.  Після цього було відкрито кримінальне провадження, а Ірину Фаріон звільнено з Львівської політехніка.

Тоді Ірина Фаріон заявила, що буде подавати до суду.

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