29 травня апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки». Також їй виплатять 123 927 гривень.

Повідомляє «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

В Апеляційному суді адвокат Ірини Фаріон попросив скасувати рішення першої інстанції. А також виплатити їй кошти за вимушений прогул і витрати на судові позови.

Водночас представник Львівської політехніки наголосив, що рішення суду першої інстанції є законним. Натомість Апеляційний суд частково задовольнив скаргу Фаріон. Він ухвалив нове рішення, скасувавши постанову суду від 7 лютого.

До того ж апеляційний суд пропонував сторонам укласти мирову угоду, але Фаріон не погодилася на неї.

Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки

Нагадаємо, черговий скандал з Іриною Фаріон виник після того, як вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військових ЗСУ. Після цього було відкрито кримінальне провадження, а Ірину Фаріон звільнено з Львівської політехніка.

Тоді Ірина Фаріон заявила, що буде подавати до суду.

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