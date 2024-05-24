Обстріляна друкарня у Харкові отримає грант на відбудову – подробиці

Обстріляна друкарня у Харкові 23 травня отримає грант на відбудову. Його надасть міжнародний фонд «Відродження».

Повідомив директор відділу комунікацій міжнародного фонду «Відродження» Олександр Кульчицький передає сайт «новини України – НСН».

«Сьогодні р**ня обстріляла друкарню Vivat, убивши працівників і спаливши книжки. Сьогодні ж у Фонді прийняли рішення дати видавництву терміновий грант з резервних коштів, щоб врятувати його в цій ситуації», написав Кульчицький.

Обстріляна друкарня у Харкові отримає грант на відбудову

23 травня росіяни вкотре обстріляли Харків. Влучили у найбільшу друкарню Європи «Фактор-друк». Внаслідок чого є загиблі та поранені.

«Фактор-друк» – це типографія, яка входить до групи компаній «Фактор». Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.

На обстріл друкарні у Харкові відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Відомо, що внаслідок російської атаки було спалено 50 000 книг.

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