Ворожа атака на Дніпро 6 січня: що відомо

Ворожа атака на Дніпро 6 січня. Начальник ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки, передає НСН
За словами Сергія Лисака, було влучання в будинок, де мешкало 22 родини. Фахівці ДСНС врятували 6 людей. Двоє людей звернулися до медиків швидкої допомоги.
Начальник Дніпро ОВА вкотре закликає мешканців області не нехтувати власною безпекою.
Ворожа атака на Дніпро 6 січня: відео
“Важкий вечір для Дніпра. Російський терор не має меж. Вдячний всім, хто нас захищає. ЗСУ, сили ППО, ДСНС, поліція, наші медики”, написав Микола Лукашук
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