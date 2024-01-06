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Ворожа атака на Дніпро 6 січня: що відомо

Журналіст
Ворожа атака на Дніпро 6 січня: що відомо

Ворожа атака на Дніпро 6 січня. Начальник ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки, передає НСН

За словами Сергія Лисака, було влучання в будинок, де мешкало 22 родини. Фахівці ДСНС врятували 6 людей. Двоє людей звернулися до медиків швидкої допомоги.

Начальник Дніпро ОВА вкотре закликає мешканців області не нехтувати власною безпекою.

Ворожа атака на Дніпро 6 січня: відео

 

“Важкий вечір для Дніпра. Російський терор не має меж. Вдячний всім, хто нас захищає. ЗСУ, сили ППО, ДСНС, поліція, наші медики”, написав Микола Лукашук

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