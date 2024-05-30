Зараз багато хто говорить і пише про ліс замість Каховського водосховища. Як відомо, дно колишньої водойми на площі майже 150 000 гектарів заросло вербами, і їх висота вже сягає 2-3 метрів.

Екологи захоплюються і кажуть, що такого явища більше немає ніде на планеті, а жителі прибережних районів хвилюються: чи не зможуть тепер на правий берег Дніпра пробиратися ворожі ДРГ?

Таку вірогідність оцінили у Херсонській ОВА. Коментар в ефірі Ранок.LIVE надав начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передають Новини України – НСН.

Наразі проникнення ворожих ДРГ не фіксується, але треба розуміти, що не тільки у росіян є можливість скористатися цим лісом вербовим, а також і в нас, — сказав Толоконніков

Представник Херсонської ОВА зауважив, що українські оборонці контролюють цей периметр по всій протяжності. Він визнав, що росіяни, звісно, можуть спробувати проникнути на правий берег, але наші оборонці, які досить довго тут стоять, добре знають цю територію і не допустять такого розвитку подій.

Ліс замість Каховського водосховища: яка вірогідність заходу ворожих ДРГ – відео

Ліс замість Каховського водосховища: яка вірогідність заходу ворожих ДРГ — оцінили у Херсонській ОВА

Фото ілюстративне, автор колажу Новини України – НСН.

Раніше ми розповідали: Половина Каховського водосховища заросла вербовим лісом – а що з іншою половиною?

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