Ліквідували наслідки, а ворог ударив вдруге: двоє рятувальників загинули сьогодні у Хмельницькому

Двоє рятувальників загинули сьогодні у Хмельницькому від час нічної ворожої атаки дронів. Їх імена оприлюднив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає НСН.

Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука, – написав Клименко

Він розповів, що разом із колегами з ДСНС України рятувальники цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області.

А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули. Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу, – розповів Голова Національної поліції України.

Відомо, що один рятувальник загинув на місці, а другий помер від поранень у лікарні.

Вічна пам’ять Героям! Щирі співчуття рідним і близьким!

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