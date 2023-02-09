Двоє українців загинули під час бійки у Польщі, є поранені – що відомо

У польському місті Бидгощ стався конфлікт, внаслідок якого двоє українців загинули, ще дві жінки отримали поранення.

Як передає НСН, про це у середу, 8 лютого, повідомило видання PAP.

Речниця поліції Куявсько-Поморського воєводства Моніка Хлебіч розповіла, що усі учасники конфлікту є громадянами України.

7 лютого поліції стало відомо про сварку в одній з квартир. На місці події правоохоронці знайшли непритомну 25-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями, а також двох мертвих чоловіків 22 і 25 років, та поранену 71-річну жінку. Окрім цього, у квартирі перебували діти – дівчатка 3 та 5 років, вони не постраждали.

Як виявилось, між чоловіками сталася бійка через ревнощі. 25-річний чоловік увійшов до квартири, де перебували його колишня дружина з дітьми, її 22-річний співмешканець, а також 71-річна бабуся жінки.

В наслідок бійки обидва чоловіки загинули, а жінки отримали поранення. Обидві жінки були доставлені до лікарні. Стан молодшої оцінюється як дуже тяжкий.

За інформацією місцевої поліції, 25-річний чоловік приїхав до країни ще до початку повномасштабної російської агресії проти України, а жінки з дітьми – після 24 лютого.

Наразі усі обставини трагедії з’ясовуються польськими правоохоронцями і прокуратурою.

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