Між Києвом, Бучею та Гостомелем ходитиме трамвай. Трамвайне сполучення планують запустити до 2027 року. Про це повідомляють у Центрі транспортних стратегій, передає НСН.

Очікується, що запуск трамвайного сполучення зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу і це сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху.

Програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення “Київ-Буча-Гостомель-Блиставиця”, повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Зазначається, що через бойові дії на Київщині пошкоджено 27 тис об’єктів житлової, транспортної та соціальної інфраструктури. Тому покращення транспортно-логістичних, житлових і соціальних умов там – невід’ємний етап комплексного відновлення Київщини.

Відповідну програму Київська обласна військова адміністрація вже розробила в партнерстві з Департаментом містобудування та архітектури Київської ОДА та за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства цифрової трансформації України.

Раніше повідомлялося, що у цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки передбачено будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Гостомеля, Ірпеня, Бучі. Для цього передбачено по 25 млн грн на кожний напрямок із метою досягти 2,5% готовності проекту до кінця 2025 року.

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