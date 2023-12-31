Підірвав гранату і втік: під Києвом жорстко відзначився підліток (фото)

У місті Обухів (знаходиться під Києвом) в підʼїзді одного з житлових будинків 15-річний хлопець під час конфлікту, в якому брали участь знайомі, витягнув з кишені гранату, жбурнув її та втік. Унаслідок вибуху постраждав сам підривник та 16-річний учасник конфлікту. Підʼїзд будинку зазнав пошкоджень. Передає НСН.

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Правоохоронці дізналися про вибух гранати 29 грудня близько 23 години, в Обухівському районі було терміново запроваджено поліцейську спецоперацію, йдеться на сторінці поліції Київської області в Facebook.

“На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції. За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника”, – зазначається у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Розпочато провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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