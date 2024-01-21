СБУ розшукує Петра Симоненка, який спочатку пустив окупантів у свій будинок під Києвом, а потім втік до росії. Про це пише kreschatic.kiev, передає НСН.

Ім’я Симоненка з’явилося у базі розшуку осіб, які ухиляються від владних органів, після того, як він зник 19 серпня 2023 року. Зазначається, що йому висуваються звинувачення у закликах до захоплення державної влади (згідно зі статтею 109 Кримінального кодексу) та ухиленні від органів досудового розслідування.

Раніше СБУ зібрала доказову базу стосовно Симоненка, який підтримав збройну агресію Росії, і повідомила йому про підозру у відсутність. За даними слідства, колишній лідер КПУ перебував разом із сім’єю в захопленому росіянами селищі Березівка, розташованому під Макаровим у Бучанському районі під час окупації Київщини.

Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії для своєї “евакуації” до РФ. Для цього спецзагін з РФ прибув до Березівки, який екснардеп особисто зустрів і поселив у власному будинку. Потім його з родиною доставили до Білорусі, а звідти він переїхав до Росії, де розпочав активну кампанію на підтримку агресивної політики Росії

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