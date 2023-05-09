Колаборанти залишають Херсонську область – ОВА

Останнім часом побільшало повідомлень про те, що росіяни разом з колаборантами наввипередки тікають із захоплених українських територій. При цьому вони грабують все, що бачать, і вивозять тоннами майно. Така ситуація спостерігається у Запорізькій області. Також колаборанти залишають Херсонську область. Про це заявив сьогодні, 9 травня, в ефірі телеканалу FREEДОМ керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає НСН.

“Зараз відбувається рух у бік Криму з боку колаборантів і спостерігається велика паніка серед них. Вони намагаються втекти, не лише офіційно, а й неофіційно. Деякі намагаються втекти, попри спроби російських військових та ФСБшників їх затримати. Деякі окупанти продовжують створювати оборонні споруди та змінювати їхнє місце розташування, а блокпости знімають у деяких районах. Все це викликає паніку та рух у бік Криму та Росії. Найімовірніше, це пов’язано з розумінням того, що необхідно бігти, оскільки небезпека є близькою”, — сказав гість ефіру

Він також прокоментував ситуацію із “евакуацією” людей. На думку Толоконнікова, окупанти спробують прикриватися мирним населенням під час відступу із захоплених територій. Але люди спробують уникати окупантів, адже йти на колабораціонізм ніхто не хоче.

“Важливо йти у протилежному напрямку від руху окупантів. Не варто намагатися переміщатися разом з ними, оскільки вони активно використовуватимуть свої вогневі позиції, щоб зупинити та затримати ЗСУ”, — додав керівник пресофісу Херсонської ОВА

Колаборанти залишають Херсонську область: відео

“Эвакуация” или бегство: РОССИЯНЕ ПОКИДАЮТ Херсонскую область! Сведения ОВА

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