“Загроза з неба”: у Києві відкрили виставку збитих російських дронів (фото)

В п’ятницю, 20 жовтня, у Києві відкрили виставку збитих російських дронів українськими захисниками. Подивитися експонати можна у Музеї історії України у Другій світовій війні. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

“Загроза з неба”: у Києві відкрили виставку збитих російських дронів

Екземпляри представлені на другому поверсі Музею війни. Орлани різних модифікацій (зокрема рідкісний Орлан-30), БПЛА Zala і Герань-2 (вони ж Шахеди). Все те, що вбиває українців та допомагає окупантам, але не досягло своєї мети завдяки роботі наших військових.

Частину експонатів передав фонд “Повернись живим”, деякі БПЛА музею надала розвідка. Є і крило шахеда з написом “За мост. За белгородцев”, збитий над Чорним морем. Його для виставки передав одесит, знайшовши крило на березі.

На виставці представлені безпілотні літальні апарати різних типів, якими користуються російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей. Серед експонатів є двигун внутрішнього згорання авіаційний від БПЛА Shahed 136 (“Герань-2”), БпЛА “Орлан-10”, DJI Phantom 4 Pro WM331A, розвідник ZALA 421–16Е2.

Також на виставці є безпілотний літальний об’єкт, переданий до фондів Музею Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Цей БпЛА був здобутий у бою влітку 2022 року на південному напрямі фронту військовослужбовцями 1129-го зенітного ракетного полку. Оздобила ворожу зброю українським петриківським розписом майстриня з Дніпропетровської області Ірина Кібець. У цей мистецький акт вона заклала глибокий сенс – віщування перемоги українських життя й свободи над рашистською смертоносною зброєю.

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