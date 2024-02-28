Ворог атакував Нікополь: загинула мирна жителька (фото)

28 лютого ворог атакував Нікополь. В результаті обстрілу, загинула мирна жителька, їй було 61 рік.

Про це повідомив у Facebook міський голова Нікополя Олександр Саюк. Пресслужба Офісу генерального прокурора України підтвердила трагедію. Передає НСН.

Ворог атакував Нікополь

У відомстві уточнили, що росіяни 28 лютого застосовували проти Нікополя артилерію й безпілотники.

“Військові росії атакували БпЛА та артилерією місто Нікополь і Мирівську громаду. Пошкодження отримали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач, газопровід”, – розповіли в ОГПУ.

За фактом смерті 61-річної цивільної розпочато досудове кримінальне розслідування (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, ч. 2 ст. 438 КК України).

“Трагедія сталася по обіді… Знову кров мирних – на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного”, – прокоментував злочин противника керівник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.

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