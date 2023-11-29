В Одесі затримали блогера, який злив роботу ППО: скільки йому загрожує

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який у TikTok публікував роботу ППО під час атаки росії 5 листопада. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

В Одесі затримали блогера, який злив роботу ППО

Служба безпеки викрила зловмисника, який незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку РФ на Одесу в ніч на 5 листопада цього року.

За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та грабіж.

Фігурант зняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в TikTok.

Інформацією скористалися спецслужби РФ

В описі під відео чоловік вказав точний час і місце зйомки. Уже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу “Шахед”.

Співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його.

Чоловікові загрожує до 8 років в’язниці

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконного знімання та розповсюдження відео про бойову роботу Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, чи інших військових формувань.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років в’язниці.

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