У Києві жінка викинула двомісячне цуценя з 7 поверху: що їй загрожує

В Києві затримано жінку за жорстоке поводження з тваринами – вона викинула цуценя з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає НСН.

У Києві жінка викинула двомісячне цуценя з 7 поверху

Про злочин чергову частину Оболонського управління поліції повідомили мешканці вулиці Архипенка. Прибулі за викликом поліціянти зʼясували, що 29-річна уродженка Херсонської області викинула з вікна 7 поверху двомісячного собаку, якого нещодавно придбала на місцевому ринку. Від отриманих травм цуценя загинуло.

В поліції зазначають, що жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Також, поліцейським стало відомо, що напередодні, відносно цієї жінки було скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

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