У Кривому Розі ліквідували схему вивезення ухилянтів за кордон: деталі

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, ліквідували чергову схему вивезення ухилянтів за кордон. ЇЇ організовували двоє місцевих мешканців. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає НСН.

У Кривому Розі ліквідували схему вивезення ухилянтів за кордон

Як відомо, один із них займався підбором “клієнтів”, яких переконував щодо наявності необхідних зв’язків та надійності схеми.

За переправлення за кордон треба було сплатити наперед 12 тис. доларів.

“Бізнесменів” затримали “на гарячому” під час зустрічі з потенційним клієнтом у кальянній.

“У результаті обшуку в фігурантів вилучено речові докази, а також автомобіль BMW X5, на якому пересувався один із затриманих”, — йдеться у повідомленні.

Організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність, наразі їх тримають під вартою.

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