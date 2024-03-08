Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Кривий РігКримінал

У Кривому Розі ліквідували схему вивезення ухилянтів за кордон: деталі

схему вивезення ухилянтів

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, ліквідували чергову схему вивезення ухилянтів за кордон. ЇЇ організовували двоє місцевих мешканців. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає НСН.

У Кривому Розі ліквідували схему вивезення ухилянтів за кордон

Як відомо, один із них займався підбором “клієнтів”, яких переконував щодо наявності необхідних зв’язків та надійності схеми.

За переправлення за кордон треба було сплатити наперед 12 тис. доларів.

“Бізнесменів” затримали “на гарячому” під час зустрічі з потенційним клієнтом у кальянній.

схему вивезення ухилянтів

“У результаті обшуку в фігурантів вилучено речові докази, а також автомобіль BMW X5, на якому пересувався один із затриманих”, — йдеться у повідомленні.

схему вивезення ухилянтів

Організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність,  наразі їх тримають під вартою.

схему вивезення ухилянтів

Ще новини України: В Україні хочуть обмежити ухилянтів у праві керувати транспортними засобами: деталі

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×