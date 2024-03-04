У Дніпрі понівечили могилу українського військового (фото)

У Дніпрі вандали понівечили могилу українського військового, який віддав життя, борючись за Україну проти російських окупантів. Металевий флагшток був погнутий, прапор із зображенням Захисника – пошкоджений, а поруч залишили листівку із зображенням клоуна.

Про це повідомив в одній із місцевих Facebook-груп Олександр Михайлович, брат загиблого захисника, передає НСН.

У Дніпрі понівечили могилу українського військового

Чоловік показав фотографії та розповів, що вандали навідалися на цвинтар орієнтовно 1-2 березня.

“Було знищено прапор на могилі мого брата, який загинув наприкінці жовтня минулого року”, – написав українець.

Він заявив, що намагається знайти винуватців і вірить, що йому це вдасться.

На світлинах також видно частину дерев’яного хреста, яка лежала на землі. Червоно-чорний прапор, на якому було зображено загиблого, розрізаний на рівні шматочки. Вандали залишили їх на могилі.

Ще новини України: 30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті