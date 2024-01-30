У місті Дніпро було викрито групу злочинців, яка займалася незаконною торгівлею зброєю. За цей “товар” злочинці вимагали суми від 5 тисяч до 120 тисяч гривень. Про це повідомили в Національній поліції України, передає НСН.

У Дніпрі затримали банду торговців зброєю

Відповідно до проведеного розслідування, група місцевих мешканців організувала незаконний продаж зброї та боєприпасів, вишукуючи потенційних покупців через месенджери. Пізніше правоохоронці ідентифікували усіх учасників банди та перелік пропонованих ними “товарів”, вартість яких варіювалась від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

“Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Загалом були задокументовані факти продажу фігурантами зброї та боєприпасів на загальну суму 400 тисяч гривень”, – розповідає поліція.

Що їм загрожує

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 – збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи.

Злочинцям загрожує до семи років позбавлення волі.

У Дніпрі затримали банду торговців зброєю: що їм загрожує (фото, відео)

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