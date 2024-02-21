У Києві судитимуть адвоката, який 22 жовтня 2023 року, збив на смерть військовослужбовця на блокпосту. Розслідування цієї справи завершено, і 45-річного водія звинувачено у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті постраждалого. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає НСН.

Смертельна ДТП: у Києві судитимуть адвоката, який збив військового

Так, розслідування показало, що водій Honda Civic рухався середньою смугою Об’їзної дороги у напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год, хоча максимально дозволена швидкість на цій ділянці становить 50 км/год.

Наближаючись до блокпосту, через туман водій не оцінив дорожню обстановку і не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Чоловік в останній момент спробував уникнути зіткнення та об’їхати автомобілі праворуч, проте внаслідок маневру водій скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

Зазначається, що на момент аварії водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі розслідування у справі завершено, а Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річного водія автомобіля Honda Civic.

Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Його подальшу долю вирішить суд.

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