“Проти війни та не хоче вбивати росіян”: у Львові засудили ухилянта

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили ухилянта, який категорично відмовився від мобілізації. За його словами, він проти війни та не хоче вбивати росіян.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду міста Львова, пише ТСН. Передає НСН.

За даними суду, житель Львова у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді чоловік отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На засіданні суду львів’янин пояснив, що він “проти війни та не хоче вбивати росіян”. Він наголосив, що готовий нести кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав ухилянта винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Ще новини України: В одному бусі 34 ухилянта: відео з українсько-румунського кордону