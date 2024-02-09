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На півдні провалилася масована атака дронами (фото)

провалилася масована атака дронами

Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили десять російських дронів, які масово летіли на українські позиції. Про це повідомили у південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає НСН.

На півдні провалилася масована атака дронами

Окупанти намагалися здійснити атаку по позиціях українських захисників, використовуючи масований удар дронами. Проте прикордонники успішно відстояли атаку, використовуючи антидронові рушниці.

В результаті, сім безпілотних літальних апаратів розірвало на шматки, один – “засів” на дереві. Ще два безпілотники захисники ювелірно “посадили” разом зі смертоносним вантажем “на борту”.

“Прикордонники ефективно використовуючи сучасні види озброєння, безжально нищать плани ворога, рятуючи не лише життя побратимів, а й мирного населення!” – наголошують в управлінні.

провалилася масована атака дронами

провалилася масована атака дронами

провалилася масована атака дронами

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