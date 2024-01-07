На Одещині виявили обгоріле тіло школярки із зав’язаними очима: у вбивстві підозрюють подругу

В Ізмаїлі Одеської області в Корабельному парку 6 січня виявили труп малолітньої дівчинки. У жертви було два колоті ножові поранення в область грудей, тіло сильно обгоріло.

За даними ЗМІ, у вбивстві зізналася подруга вбитої, вона вже затримана. І жертві, і підозрюваній – 14 років. Про це пише bessarabia.ua з посиланням на власні джерела, передає НСН.

На Одещині виявили обгоріле тіло школярки із зав’язаними очима

На труп школярки на березі Дунаю випадково натрапив місцевий житель, коли вранці гуляв із собакою в Корабельному парку.

Він побачив дим. Підійшовши ближче, виявив, що горить людина. Обличчя дівчинки було закрите пов’язкою. Чоловік негайно викликав поліцію.

Правоохоронні органи встановили, що загиблій 14 років, вона навчалася в дев’ятому класі. Джерела “Думської” в поліції розповіли: поряд із тілом знайшли ніж, пляшку від соняшникової олії, сірники, запальничку, обгорілі фрагменти ковдри й одягу.

Слідчі переглянули записи з камер відеоспостереження. Виявилося, що незадовго до смерті жертва гуляла в парку з подругою, також дев’ятикласницею. Дівчата навчалися в одній школі.

Неповнолітню затримали. Вона зізналася, що вбила подругу. За її словами, так вона “помстилася” за дрібні крадіжки, які жертва нібито декілька разів вчиняла в неї вдома.

Підозрювана розповіла, що запросила шкільну подругу на берег річки, запевнила, що приготувала для неї сюрприз. Далі вона зав’язала дівчинці очі та попросила лягти на розстелену ковдру. Школярка двічі вдарила дівчинку ножем у серце, після чого підпалила.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК (навмисне вбивство).

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