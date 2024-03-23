На Львівщині повністю згоріла дерев’яна церква XIX століття (фото)

У Львівській області в селі Сможе повністю згоріла дерев’яна церква XIX століття, яка є пам’яткою архітектури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини, передає НСН.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент в суботу, близько 11:00. Як виявилось, в цьому селі загорілася церква, якій понад 150 років.

Коли пожежники прибули на місце події, то полум’я поширилось на велику площу і охопило більшу частину будівлі. Також загорання могло поширитися на поруч розташовану дерев’яну двоярусну дзвіницю.

“Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу о 12:37. Церква повністю знищена вогнем”, – додали у повідомленні.

Загалом до пожежі було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Внаслідок цієї події постраждалих немає. Наразі причина пожежі також невідома.

Відомо, що дерев’яну церкву Святого Архангела Михаїла було збудовано в 1835 році. В 1979 році її внесли до переліку пам’яток архітектури державного значення.

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