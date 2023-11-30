Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу: на якому місці столиця

Київ потрапив до рейтингу найдорожчих міст світу. Про це стало відомо з нового дослідження EIU Worldwide Cost of Living. У рейтинг увійшли 173 великих міста. Передає НСН.

Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу

Така інформація з’явилася в дослідженні EIU Worldwide Cost of Living. Київ у списку найдорожчих за вартістю життя міст посів 132 місце. Слід зауважити, що в 2021 році наша столиця посідала 118 місце. У 2022 році Київ не вносили до переліку через початок повномасштабної війни.

На першому місці серед найдорожчих міст світу традиційно Сінгапур та Цюріх (Швейцарія). Експерти зауважили, що якщо порівнювати з минулим роком, ціни зросли на 7,4%. Йдеться про товари та послуги для проживання.

При цьому в рейтинг увійшли одразу кілька міст США. Йдеться про Нью-Йорк, який навіть посів третю сходинку, а також Лос-Анджелес і Сан-Франциско. Хоча при цьому ці міста в середньому опустилися в рейтингу вартості життя.

“На Західну Європу припадає чотири з десятки найдорожчих міст через постійну інфляцію харчові продукти та одягу разом із підвищенням курсу валют регіону” – зазначили експерти.

Також у дослідженні зауважили, що у всьому світі ціни на комунальні послуги зростали повільніше. При цьому швидше стали дорожчати харчові продукти.

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