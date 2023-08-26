Ворог вдарив по кафе у Куп’янсьому районі: загинули двоє людей. Про це повідомляє Харківська ОВА, передає НСН.

Російські окупанти обстріляли кафе в селі Подоли Куп’янського району Харківської області. На жаль, двоє людей загинули.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Дані встановлюються”, – пише Синєгубов.

За словами голова ОВА, російські окупанти під час обстрілу влучили в кафе, де вдень перебували цивільні. На місці подій працюють правоохоронці й екстрені служби.

Яка ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, як розповідав Синєгубов, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів:

у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охримівка зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа;

у селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

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