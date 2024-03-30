Зсув ґрунту на Закарпатті 29 березня – в області пошкоджено автошляхи державного значення

Зсув ґрунту на Закарпатті стався 29 березня. Руйнування природного характеру зафіксували у кількох населених пунктах області. Його спричинили рясні опади, розповідають в ОВА

За наявною інформацією, сталося це у кількох населених пунктах Рахівського району.

Детальніше про ситуацію 29 березня 2024 року розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує НСН.

Що відомо про зсув ґрунту на Закарпатті

Як зазначив Віктор Микита, руйнування природного характеру зафіксували у Закарпатській області у селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Повторний зсув ґрунту був також у Карпатському біосферному заповіднику поблизу курорту “Драгобрат”.

У Закарпатській ОВА також зазначили, що руйнувань через сходження ґрунтів зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

“Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси”, – зазначив Микита.

Водночас він розповів, що немає загрози життю та здоров’ю місцевих мешканців. За його словами, ситуація перебуває під особистим контролем.

У Києві та Дніпрі 29 березня падав град

Негоду 29 березня фіксували у Києві. У місті сильно гриміло. Також мешканці спостерігали за дощем і блискавками. Але це ще не все, адже столицю засипало градом.

Київ буквально засипало льодяними горошинами. Деякі з них сягали кількох сантиметрів у діаметрі. У столиці буквально утворився білий покрив через негоду.

Внаслідок негоди деякі вулиці міста навіть сильно підтопило. Тому автівкам доводилося буквально перепливати їх.

Після потужної негоди мешканці деяких районів Києва мали можливість спостерігати за веселкою. У мережу викладали надзвичайно багато красивих фото.

Негода також накрила Дніпро. Вдень мешканці міста викладали у мережу фото та відео негоди, яка насувалася на обласний центр. На нього буквально сунули темні хмари стіною.

Пізніше місто затягнула темрява, після чого Дніпро накрило сильним дощем. Паралельно мешканці чули звуки весняної грози. Вулицями кружляв справжній ураган. Супроводжувалося це блискавкою.

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