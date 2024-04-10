Ворог завдав удару по Одеському району 10 квітня – чотири людини загинули, є поранені

Військові РФ завдали удару по Одеському району 10 квітня ввечері. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, серед них –дитина. Також є поранені

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає НСН.

У період з 18:00 до 18:30 окупанти атакували Одеський район балістичними ракетами, попередньо, йдеться про «Іскандер-М». За даними Сил оборони півдня, ворог вчергове завдав подвійного удару.

Серед чотирьох загиблих унаслідок удару — 10-річна дівчинка. Семеро людей зазнали поранень. Відомо, що один чоловік у важкому стані, йому ампутували нижні кінцівки. Кіпер наголосив, що «лікарі роблять все можливе».

В Одеському районі пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки, що були поруч.

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