Внаслідок атаки в Криму пошкоджено 2 РЛС окупантів, є поранений

Дві станції радіолокації (РЛС) пошкоджені внаслідок атаки в Криму 7 червня. Один військовий РФ був поранений.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ASTRA.
“Дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму”, – йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, один окупант отримав поранення.
Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 БПлА.
Втрати ворога в Криму
6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей».
Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
Руйнівне вогневе ураження було завдане після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.
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