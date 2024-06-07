Внаслідок атаки в Криму пошкоджено 2 РЛС окупантів, є поранений

Дві станції радіолокації (РЛС) пошкоджені внаслідок атаки в Криму 7 червня. Один військовий РФ був поранений.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ASTRA.

“Дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму”, – йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, один окупант отримав поранення.

Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 БПлА.

Втрати ворога в Криму

6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей».

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

Руйнівне вогневе ураження було завдане після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

Ще новини Украни: ОФІЦІЙНО: в Криму знищено ще одне судно ворога – «Сатурн» більше не попливе (відео)