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ОФІЦІЙНО: в Криму знищено ще одне судно ворога – «Сатурн» більше не попливе (відео)

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Журналіст
ОФІЦІЙНО: в Криму знищено ще одне судно ворога – «Сатурн» більше не попливе (відео)

В Криму знищено ще одне судно ворога цієї ночі. Про це повідомили офіційно у Головному управлінні розвідки ЗСУ і оприлюднили відео чергової успішної операції.

Сатурн» більше не попливе ― спецпризначенці ГУР знищили російський буксир, – йдеться у повідомленні ГУР вранці 6 червня

6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України  біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей».

ОФІЦІЙНО: в Криму знищено ще одне судно ворога – «Сатурн» більше не попливе (відео)

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

Руйнівне вогневе ураження було завдане після успішного прориву лінії   оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

В Криму знищено ще одне судно: відео

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