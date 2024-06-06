ОФІЦІЙНО: в Криму знищено ще одне судно ворога – «Сатурн» більше не попливе (відео)

В Криму знищено ще одне судно ворога цієї ночі. Про це повідомили офіційно у Головному управлінні розвідки ЗСУ і оприлюднили відео чергової успішної операції.

Сатурн» більше не попливе ― спецпризначенці ГУР знищили російський буксир, – йдеться у повідомленні ГУР вранці 6 червня

6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей».

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

Руйнівне вогневе ураження було завдане після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

В Криму знищено ще одне судно: відео

Ще новини України: Підбираються до Кримського мосту: у Керчі вночі лунали вибухи – знищено два «Тунця» (відео)