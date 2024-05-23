Військові рф здійснили масовані ракетні атаки по Харкову та Люботину. В результаті обстрілу 7 чоловік загинули, 23 поранено

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Повідомляється, що за процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та Люботину. В Основʼянському районі Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства. Триває розбір завалів”, – повідомили в Офісі Генерального прокурора

В результаті атаки по Харкову та Люботину 7 осіб загинули, 23 поранено – оприлюднено наслідки обстрілу (фото, відео)

У Холодногірському районі Харкова пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

У Люботині окупанти поцілили по центральній частині міста. Наразі відомо про сімох поранених. Зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури.

За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими», – йдеться в повідомленні.

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