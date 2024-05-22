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Водій тролейбусу втратив обидві ноги: моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

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Журналіст
Водій тролейбусу втратив обидві ноги: моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

Про моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня розповіли у прокуратурі. У місті багато поранених і руйнувань. Серед постраждалих підліток, а один із чоловіків вкрай тяжкий.

Прокурори документують наслідки російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких постраждали 12 мирних жителів, передають Новини України – НСН,

За даними слідства, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення рф. 42-річна жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

Також серед поранених 16-річний підліток.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня: фото, відео

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моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

Фото: Харківська обласна прокуратура, а також Костянтин та Влада Ліберови.

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