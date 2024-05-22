Водій тролейбусу втратив обидві ноги: моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня (фото, відео)

Про моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня розповіли у прокуратурі . У місті багато поранених і руйнувань. Серед постраждалих підліток, а один із чоловіків вкрай тяжкий.

Прокурори документують наслідки російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких постраждали 12 мирних жителів, передають Новини України – НСН,

За даними слідства, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення рф. 42-річна жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

Також серед поранених 16-річний підліток.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Моторошні наслідки удару по Харкову 22 травня: фото, відео

Фото: Харківська обласна прокуратура, а також Костянтин та Влада Ліберови.

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