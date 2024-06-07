В Одеській області відкриють пляжі. Йдеться про 20 локацій, які перевіряють щодо безпечності.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

8 червня планують відкрити для відвідування перші пляжі на Одещині. Наразі мова йде про 20 локацій.

«Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів», – розповів Кіпер.

Щодо відкриття пляжів до Одеської ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. За даними Олега Кіпера, там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

В Одеській області відкриють пляжі – відома дата і кількість

Також, за словами голови ОВА, сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

«Там є дві застороги: перша – це, звичайно, військова, друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, – ред) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах», – зазначив Кіпер.

Голова Одеської ОВА повідомив, що власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін, бо сітки, які спочатку ставили для захисту пляжів, виявилися неефективними.

«Ми ставили сітки. Зараз їх немає, вивчаємо питання щодо їхньої ефективності. Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і воно не дає ефекту. Ти сподіваєшся, що вона є, а її знизу вже вода порвала», – наголосив Олег Кіпер

Раніше повідомлялося, що, якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі –влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях.

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